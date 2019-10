"Twoja piątka dla Polski". PiS prezentuje kolejny spot wyborczy

Spot prezentuje, na czym mają polegać działania profrekwencyjne. Jest to m.in. pójście na wybory całą rodziną, dzwonienie do przyjaciół i namawianie ich do udziału w wyborach czy udzielenie pomocy w dotarciu do lokalu wyborczego osobom, które nie mogą zrobić tego samodzielnie.

– Zaraz mamy biało-czerwone święto, dlatego ruszamy z "twoją piątką dla Polski", czyli co ty możesz zrobić, by 13 października zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość – słyszymy.