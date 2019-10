Kidawa-Błońska: Te wybory mogą odsunąć PiS od władzy

– Ostatnie godziny kampanii. My pełni dobrej wiary, zorganizowani. Będziemy pracowali przez wszystkie ostatnie minuty z pełną energią, zaangażowaniem, bo wiemy, że wszystko jest możliwe. Wiemy, że te wybory mogą odsunąć PiS od władzy. My w to wierzymy. My to czujemy, stąd nasza wielka energia – tłumaczyła wicemarszałek Sejmu, kandydatka KO na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska.

Podczas konferencji w Warszawie, polityk zwróciła się z apele do młodych wyborców. – Chciałam zwrócić się do ludzi młodych i tych, którzy będą pierwszy raz głosowali. Nie słuchajcie polityków, ekspertów, dziennikarzy. Słuchajcie własnego serca i patrzcie na to, co dzieje się w Polsce. Sami podejmijcie decyzję – mówiła Kidawa-Błońska.

– Odpowiedzcie sobie na pytanie, czego chcecie, o czym marzycie, jaka Polska jest waszą Polską wymarzoną – dodała wicemarszałek Sejmu.