Schetyna o Tokarczuk i wyborach: Ten cytat mówi wszystko...

– Jesteśmy kilka dni przed bardzo ważnymi wyborami. Te wybory mogą zmienić przyszłość tego kraju. Chciałabym powiedzieć moim przyjaciołom, ludziom w Polsce: zagłosujmy dobrze, za demokracją – apelowała Olga Tokarczuk, laureatka Nagrody Nobla.

Do tych słów odniósł się dzisiaj Grzegorz Schetyna, lider Platformy Obywatelskiej. – Mam nadzieję, że wszyscy to wczoraj usłyszeli. Nasza noblistka, nasza duma wczoraj bardzo wyraźnie powiedziała jak bardzo ważne są te wybory. Ten cytat mówi wszystko i chciałbym, żebyśmy go przywoływali i pamiętali nie tylko dziś, jutro czy w niedzielę, ale żebyśmy go pamiętali zawsze. Niech Polacy głosują za demokracją – mówił podczas konferencji prasowej w Opolu.

Podczas swojego przemówienia Schetyna zachęcał do udziału w wyborach, podkreślając, że każdy głos będzie miał znaczenie. Jego zdaniem najbliższe głosowanie zdecyduje, w którą stronę pójdzie Polska – czy w stronę Europy, czy też odwróci się do niej plecami. – Prosimy o to, żeby głosować, żeby pójść na spacer. Pogoda będzie sprzyjać. Będzie słonecznie, nie będzie opadów. Bądźmy z rodziną, ze znajomymi w tym dniu i bądźmy w lokalach wyborczych – apelował Schetyna.