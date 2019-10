Ostatnia prosta przed wyborami. Premier odpowie na pytania internautów

Do wyborów zostały już tylko dwa dni. Politycy dwoją się i troją, aby przekonać niezdecydowanych wyborców. Premier Morawiecki zapowiedział, że dzisiaj wieczorem weźmie udział w sesji Q&A (pytań i odpowiedzi). Każdy internauta może zadać pytanie szefowi rządu. Wystarczy, że do godziny 20.00 umieści je pod wpisem premiera na Facebooku. Mateusz Morawiecki zapowiedział, że odpowie na najciekawsze komentarze.

"Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszam na specjalną sesję pytań i odpowiedzi (Q&A). Będę na Was czekał dziś o godzinie 20:00! Chętnie odpowiem na najciekawsze pytania, które można zadawać pod tym postem. Spotkajmy się wieczorem - do zobaczenia!" – czytamy we wpisie premiera Morawieckiego.