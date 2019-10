Cejrowski ujawnia, na kogo odda głos. "Najlepszy ze złych wyborów"

"W Polsce nigdy nie mam na kogo, więc głosuję przeciw. Raz jeden miałem i zagłosowałem na Marka Jurka za dotrzymanie Jego obietnicy w sprawie aborcji. (Za poparcie MJ wywalili mnie wtedy z Trójki.)" – pisze Wojciech Cejrowski na Facebooku.

"Teraz też nie mam na kogo głosować, ale mam PRZECIW komu. Na komuchów i agentów (KO, SLD, PSL itd.) w oczywisty sposób nie dam głosu. Zostają mi #PiS i #Konfederacja" – wskazuje autor książek. Jak zaznacza, obie formacje złamały słowo dane w sprawie aborcji. "PiS wystawił nas do wiatru w sprawie aborcji - zebraliśmy milion podpisów, które PiS zignorował i doprowadził do nieprocedowania tej sprawy. Czyli zagłosuję PRZECIW PiSowi z powodu aborcji. Konfederacja też wystawiła mnie do wiatru z aborcją i opowiada nieprawdy na temat wykolegowania prolajferów*. Pokazują swoje stare zdjęcia z "marszów dla życia", ale nie mają lidera, który zastąpiłby Kaję Godek" – argumentuje podróżnik.

Dalej Cejrowski zaznacza, że pomimo zarzutów pod adresem Konfederacji, to właśnie ona może liczyć na jego głos: "Wszyscy startujący są jak badziewne wiertarki chińskiej produkcji. Kupując wiesz, że nie będą działać poprawnie, zepsują się natychmiast po wniesieniu do Sejmu. Ale... z tych wszystkich badziewnych, Konfederacja wydaje się być najmniej badziewna, więc na nią oddaję mój głos i jest to głos PRZECIWKO PiSowi".

