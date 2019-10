Kozidrak o 500+: Trzeba iść w tym kierunku

– 500 plus jest dobrym projektem? – zapytał Beatę Kozidrak serwis plotek.pl. Co na temat sztandarowego programu Prawa i Sprawiedliwości sądzi artystka?

– Wszystko, co poprawia status ludzi najuboższych, jest dobrym sposobem, żeby pomóc ludziom. Oczywiście, że tak. Ja nie neguję tego. Trzeba iść w tym kierunku. I to jest dobry pomysł, ale pewne pomysły są złe – stwierdziła piosenkarka.

Beata Kozidrak zachęca do udziału w niedzielnych wyborach: – Chciałabym do tego zaprosić wszystkich młodych ludzi, tych, którzy są niezdecydowani. To jest wasza przyszłość. My odejdziemy, ale wy zostaniecie tutaj (...), to wy będziecie żyć w tym kraju.

W najbliższą niedzielę na 4-letnią kadencję wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów.