Wilk: Konfederacja nadzieją lewicy. Razem przywrócimy praworządność

Jacek Wilk, "jedynka" na opolskiej liście Konfederacji do Sejmu opublikował na Facebooku apel do wyborców opozycji. Zatytułował go: "Konfederacja jest ostatnią nadzieją lewicy". Jak przyznał, opozycja różni się w kwestiach ekonomicznych i światopoglądowych, ale jest jedna rzecz, która łączy oba środowiska. "Chęć przywrócenia w Polsce praworządności" – zadeklarował.

Poseł przekonywał wyborców, że jeśli Konfederacja nie wejdzie do parlamentu, to PiS będzie miał samodzielną większość, co grozi kontynuacją "zawłaszczania państwa dla jednego wodza". "Zwracam się do wszystkich niezdecydowanych, do wszystkich którzy się wahają i do wszystkich którym na sercu leży przyszłość na najbliższe 4 lata. Wejście Konfederacji do Sejmu pozwoli zablokować dyktatorskie zapędy władzy, pozwoli na merytoryczną dyskusję pomiędzy prawdziwą lewicą i prawicą, pozwoli na przywrócenie wolności i rządów prawa" – napisał.

