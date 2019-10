PKW: Uprawnionych do głosowania jest 30 mln 111 tys. wyborców

Państwowa Komisja Wyborcza podsumowuje przedwyborcze przygotowania i przypomina o zasadach prawidłowego głosowania.

Rośnie liczba pobierających żaświadczenie uprawniające do głosowania

Do głosowania w wyborach uprawnionych jest 30 111 281 wyborców. Na głosowanie korespondencyjne zdecydowało się 1571 wyborców, a na głosowanie za pomocą pełnomocnika – 17 708. Urzędy miejskie lub gminne wydały 155 049 zaświadczeń o prawie do głosowania. Zaświadczenie takie uprawnia do głosowania w konkretnych wyborach w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. To o ok. 10 tys. więcej niż przed poprzednimi wyborami parlamentarnymi. Do spisu wyborców dopisało się 242 867 osób – poinformował szef PKW sędzia Wieszław Kozielewicz podczas konferencji prasowej.

PKW: Pamiętaj o dokumencie tożsamości

– So lokalu wyborczego musimy zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem, który umożliwi obwodowej komisji wyborczej ustalenie tożsamości wyborcy. Jak mówiła, może to być dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka, legitymacja szkolna. Może to być również dokument, który utracił ważność – przypomina szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

Wyborach mogą również brać udział osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 18. rok życia, które nie mają jeszcze dowodu osobistego. Jak podkeśla szefowa KBW, takim osobom legitymacja szkolna "zupełnie wystarczy". Jako dokument potwierdzający tożsamość służyć może też mTożsamość w aplikacji mObywatel.

Aby oddać ważny głos, należy wpisać znak X w kratkę znajdującą się po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata. Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę.

Cisza wyborcza – co jest zabronione?

O pólnocy z piątku na sobotę rozpoczyna się cisza wyborcza. Potrwa ona do zakończenia głosowania, czyli do godziny 21 w niedzielę.

– W okresie ciszy wyborczej nie wolno prowadzić agitacji wyborczej. Agitacją wyborczą jest publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób. W praktyce, nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Dotyczy to także Internetu – zaznacza wiceszef PKW sędzia Sylwester Marciniak.

W czasie ciszy wyborczej nie można również upubliczniać wyników sondaży wyborczych. Za złamanie tego zakazu grozi grzywna od 500 tysięcy do nawet miliona złotych. – PKW przypomina również, że naruszenie zakazu prowadzenia agitacji wyborczej w okresie ciszy wyborczej to wykroczenie, a naruszenie zakazu podawania do publicznej wiadomości sondażu - przestępstwo – powiedział wiceszef PKW.

