Sakiewicz apeluje do Konfederacji i Kukiz'15: Wycofajcie się z wyborów!

"Wiele wskazuje, że ani Konfederacja, ani Kukiz ’15 startujący z list PSL nie dostaną żadnych mandatów. Konfederaci nie wejdą do Sejmu, a Kukiz odda swoje głosy zielonym postkomunistom, sam nic nie dostając. Jedyne, o co mogą walczyć, to partyjne subwencje" – wskazuje Tomasz Sakiewicz. Redaktor naczelny "GPC" apeluje do obu formacji o wycofanie się z wyborów.

Zdaniem dziennikarza obecnie jedynym rozsądnym wyborem jest Prawo i Sprawiedliwość. "Zmarnowane głosy mogą przesądzić o tym, czy Polską będzie rządził Biedroń ze Schetyną czy też pozostanie dobra zmiana. PiS na pewno wygra, pozostaje jednak pytanie, czy nie zabraknie głosów, by stworzyć rząd. Te niezbędne głosy mogą zostać zmarnowane na listach Kukiz ’15 i Konfederacji. Apeluję: wycofajcie się z wyborów i pokażcie, że bardziej kochacie Polskę niż pieniądze" – pisze Tomasz Sakiewicz.

