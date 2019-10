Mazowsze: Groźny wpadek w parku rozrywki

O szczegółach informuje RMF24. Na tratwie znajdowała się czwórka uczestników warsztatów terapeutycznych dla niepełnosprawnych i ich opiekun.

W trakcie przeciągania drewnianej tratwy przez sztuczny zbiornik - to jedna z atrakcji parku - pływająca platforma wywróciła się. Najprawdopodobniej część osób w sposób nagły wstało i zmieniła miejsce na tratwie przez co straciła ona stabilność. Wszystkie osoby na tratwie wpadły do zbiornika o głębokości 120 cm. Jedna z tych osób: 57-letnia niepełnosprawna kobieta przez dłużą chwile znajdowała się pod wodą zanim wyciągnęli ją pracownicy parku – opisuje rozgłośnia.

Wobec 57-latki trzeba było podjąć reanimację. Do momentu przyjazdu karetki prowadzili ją miejscowy ratownik medyczny i policjanci. Udało się przywrócić funkcje życiowe, a kobietę do szpitala zabrał śmigłowiec LPR.

