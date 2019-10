"Wieczny kompleks, że jesteśmy biedniejsi od państw Zachodu, może być zlikwidowany"

Prezes PiS zaznaczył, że celem jego partii jest polska wersja państwa dobrobytu: – To jest coś bardzo konkretnego, to jest coś, co dotyczy naszych relacji z krajami, które są na zachód od naszych granic, tymi krajami, od których byliśmy właściwie zawsze w naszej historii biedniejsi. Chodzi o to, żeby nasz dochód na głowę, nasze kieszenie, nasze portfele były na tym samym poziomie, co tam (...) Chodzi o to, żeby ten wieczny polski kompleks, że jesteśmy biedniejsi i w tym sensie, można powiedzieć jakoś gorsi, żeby ten kompleks został zlikwidowany. On może być zlikwidowany, jeśli nasza polityka będzie kontynuowana.

Kaczyński zaznaczył, że zmniejszają się różnice między poziomem życia w mieście i na wsi. – Są ciągle znaczne, choć już niewielkie. "Zdołaliśmy je poważnie zmniejszyć, te wielkie transfery społeczne przecież dotknęły wsi, a wieś wspieramy także w innych dziedzinach związanych z produkcją. Doprowadzimy do tego, że dopłaty do hektara, jeśli chodzi o polskich rolników będą takie same jak na zachód od naszych granic, tak, jak w Niemczech – wskazał polityk podczas konwencji w Chełmie.

– Jeżeli dziś niektórzy mówią, że mamy wybierać między demokracją a autorytaryzmem to można powiedzieć: gwarancja demokracji to PiS – powiedział Jarosław Kaczyński. Według niego PiS dba o bezpieczeństwo Polski w sferze energetycznej i gospodarczej. – Będzie nowy gazoport, niedługo będzie także rurociąg łączący nas z gazem norweskim. Będziemy całkowicie bezpieczni. Będziemy mogli nawet w ogóle zaniechać importu ze Wschodu, chociaż nie będziemy tego robić wtedy, jeżeli ten import będzie nam się opłacał – zaznaczył szef PiS.

Jednocześnie polityk podkreślił przywiązanie jego partii do tradycyjnych wartości: – Jesteśmy gwarancją obrony polskiej rodziny, polskich wartości, gwarancją ochrony przed atakami polskiego kościoła, ale także ludzi innych wyznań.

– Zwycięstwo naszych przeciwników gwarantuje, że ten program będzie całkowicie zniszczony, odrzucony. Nie wierzcie tym, którzy mówią, że cokolwiek z naszego dorobku, a przede wszystkim polityka społeczna, zostanie utrzymana, że będzie 500 plus, wyprawka szkolna. Nie będzie, oni tego nie chcą, oni tego przede wszystkim nie potrafią – powiedział Jarosław Kaczyński w Chełmie.

Dodał, że jeśli PiS straci władzę nie będzie możliwa także polityka rozwoju, skierowana do przedsiębiorców. – Nie będzie niczego innego, niż to co było przedtem. Prywatyzujemy, prywatyzujemy i jeszcze raz prywatyzujemy; za pół darmo, często po to, żeby zrujnować, przejąć rynek, a nie po to, żeby kontynuować działalność. Oni nigdy, żadnej innej polityki nie prowadzili i nigdy nie potrafili prowadzić – dodał.

