Sejm podaje szczegóły pogrzebu prof. Szyszko

Gadowski: Trzeba złamać łeb hydrze republiki Okrągłego Stołu. Jedyną opcją jest głosowanie na PiS

Trzeba mozolnej pracy pokoleń, aby odbudować nasze czucie wielkiej Polski. Pierwszy krok to złamanie łba hydrze republiki Okrągłego Stołu. Jedyną opcją, jaką w tej chwili widzę i co zrobię, to głosowanie na Prawo i Sprawiedliwość. Oni...