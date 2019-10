Szydło: W Polsce żyje się godnie i bezpiecznie

– Dzięki temu, że w Polsce szanuje się wartości i ważna jest wiara chrześcijańska, Polska jest nie tylko krajem bezpiecznym, ale jest też krajem, w którym dobrze i godnie się żyje – mówiła w Chełmie europosłanka PiS Beata Szydło.

Była premier zaznaczała, że PiS w dużej mierze poprawiło by polskich rodzin. – Program 500 plus stał się symbolem polskiej rodziny. (...) Polskie rodziny mogą cieszyć się tym, że w niedzielę spędzają czas ze sobą. Rodzice nie muszą pracować tylko mogą poświęcić ten czas swoim dzieciom. Warto głosować na Prawo i Sprawiedliwość – wskazała Szydło. Europosłanka mówiła także o wsparciu dla osób starszych: – Programy dla seniorów, takie jak +Senior plus+, ale i 13 emerytura, doprowadziły do tego, że starsze osoby mają poczucie, że są docenione i szanowane.

Była premier dodała, że PiS troszczy się także o polską wieś. – Dlatego komisarz Janusz Wojciechowski zadba o to, żeby były równe dopłaty dla polskich rolników, dlatego rozwijamy programy inwestycyjne na wsi. Fundusz Dróg Samorządowych powstał między innymi po to, żeby na terenach wiejskich można było budować dobre drogi. Będziemy dbali o to, aby polska wieś - nasza duma, rozwijała się jak najpiękniej – powiedziała Beata Szydło w Chełmie.

