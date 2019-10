Kaczyński: Wyrwaliśmy pieniądze z rąk złodziei

– Udało się bardzo dużo i w polityce społecznej, i w polityce międzynarodowej. Kłopot jest jeszcze z sądami, ale są też kwestie społeczne, którymi trzeba się będzie zająć. Jednak to, co osiągnęliśmy przez te cztery lata, to jest sukces – mówił w TVP Info prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński przypomniał, że Prawo i Sprawiedliwość odzyskało ogromne pieniądze, walcząc z mafiami vatowskimi. - Mówiąc wprost, wyrwaliśmy pieniądze z rąk złodziei – podkreślił. – Jeśli społeczeństwo da nam kolejne cztery lata, to będą lata postępu – zapewnił. Prezes PiS zwrócił się szczególnie do przedsiębiorców. – Nasza polityka prospołeczna jest częścią wielkiego przedsięwzięcia, które obejmuje także przedsiębiorców, my na prawdę bardzo pomogliśmy małym i średnim przedsiębiorcom. Wiemy że Polska może się rozwijać tylko w oparciu o gospodarkę prywatną – zaznaczał. – Głosujcie, wybory już pojutrze! – zachęcał. Czytaj także:

