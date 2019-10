Wrocław: Makabryczne odkrycie w jednym z mieszkań

Zgłoszenie wpłynęło na policję w czwartek ok. godz. 18. Policjanci szybko przyjechali na miejsce zdarzenia. Żeby dostać się do mieszkania musieli użyć siły. Kiedy udało się otworzyć wejść do lokalu, ich oczom ukazał się dramatyczny widok. W jednym z pokoi znaleźli zwłoki 36-letniego mężczyzny, który się powiesił.

Jak opisuje "Gazeta Wrocławska", w drugim pomieszczeniu znaleziono 31-latkę, która nie dawała znaku życia. Według nieoficjalnych ustaleń "Gazety Wrocławskiej", miała zostać zamordowana, najprawdopodobniej w czasie snu. Kobieta i mężczyzna byli parą, mieszkali razem.

Na miejscu zdarzenia trwały czynności z udziałem policji i prokuratury. Zabezpieczono wiele śladów, zarządzono również wykonanie sekcji zwłok. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie. Według jej wstępnych ustaleń, 36-latek najpierw zamordował partnerkę, a następnie popełnił samobójstwo. Mężczyzna miał zostawić list pożegnalny.