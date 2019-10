Skok na bungee, gra na gitarze, pierwsza randka z żoną. Premier odpowiada na pytania internautów

– Umiem zagrać na gitarze. Prawie wszystko mógłbym zagrać – zapewnił premier.

– Na moją 40-stkę moi przyjaciele chcieli mi kupić skok na bungee, ale zrezygnowałem z tego, bo miałem tyle adrenaliny w życiu codziennym. Jednak jakby trzeba było skoczyć na spadochronie, to po jakimś kursie pewnie bym to zrobił – przyznał.

– Moją żonę znam ze 40 lat. Zrezygnowałem ze szkoły muzycznej, bo nie miałem talentu. Przeszedłem do innej szkoły, bo wolałem grać w piłkę. Tam poznałem moją żonę, ale chodzić zaczęliśmy dużo później. Pierwsza randka to było wyjście do kina – mówił Mateusz Morawiecki. – Pierwszy wyjazd bez rodziców? To był wyjazd z chłopakami na Mazury nad jezioro. Pływaliśmy kajakiem, byliśmy pod namiotami. Miałem 15-16 lat – mówił.