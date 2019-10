Winnicki: Zapewniam panią Tokarczuk, że w Polsce jest dużo większa swoboda niż na zachodzie Europy

Kaczyński: Wyrwaliśmy pieniądze z rąk złodziei

– Udało się bardzo dużo i w polityce społecznej, i w polityce międzynarodowej. Kłopot jest jeszcze z sądami, ale są też kwestie społeczne, którymi trzeba się będzie zająć. Jednak to, co osiągnęliśmy przez te cztery lata, to jest sukces –...