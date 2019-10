Szydło: Mamy stalową wolę, by dobry czas dla Polski trwał nadal

Beata Szydło mówiła w Stalowej Woli o tym, że kończy się kampania wyborcza i czas, gdy "przyjeżdżaliśmy w całym kraju i rozmawialiśmy o tym, co zdarzyło się w ciągu tych czterech lat". – Żeby zwyciężyć musimy iść wszyscy razem i stworzyć biało-czerwoną drużynę (...) Cztery lata temu w Stalowej Woli, gdy spotkałam się z wami w sierpniu, powiedziałam, że mamy stalową wolę, by zwyciężyć i zmienić Polskę. Dzisiaj przychodzimy, by zdać sprawozdanie z tego, co się wydarzyło i uzyskać prolongatę zaufania. Mamy stalową wolę, by zwyciężyć i by dobry czas dla Polski trwał nadal. Nie zrobimy tego sami. Nie zrobimy tych projektów sami – mówiła europoseł PiS.

Sondaż dla DoRzeczy.pl

Na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować 48,2 proc. Polaków. W porównaniu do poprzedniego badania (3-4 października), partia rządząca zanotowała spadek o 1,3 punktu procentowego. Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska, która cieszy się zaufaniem 25,3 proc. ankietowanych (spadek o 1,1 pkt. proc.). Ostatnie miejsce na podium przypadło SLD, na które chce głosować 14,1 proc. badanych (wzrost o 1 pkt. proc.).

Próg wyborczy przekroczyłoby jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe, które popiera 6,8 proc. respondentów (wzrost o 0,4 pkt. proc.). Pod progiem znalazła się natomiast Konfederacja, która w sondażu uzyskała wynik 4,9 proc. (wzrost o 1,2 pkt. proc.). Inne komitety wyborcze wskazało 0,7 proc. ankietowanych.