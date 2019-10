Anna Skura ma "plan życia". Ogłosiła nowy projekt

Razem z mężem chce nagrać audiobooka z bajkami dla dzieci. I to niejednego, ale od razu cały cykl.

– Mamy pomysł na cykl bajeczek edukacyjno-podróżniczych dla dzieci o Melody. Kto nas śledzi bez problemu rozpozna w nich historie z naszego życia. Bajeczki będą z morałami, o tym, że nie wolno jeździć na słoniach, chodzić do delfinarium i że trzeba uważać na gorącą herbatę. Wasze dzieci będzie edukować Melody i poznane w podróży zwierzęta (m.in. ptaszki z klatek w Laosie). Czy ktokolwiek, a w tym ja, mógłby pomyśleć, że wydamy książkę dla dzieci? – pyta Skura. – Oto projekt, myślę, że mojego życia – wyznaje.

Czy jeśli to projekt jej życia, to po jego realizacji pani Skura zaprzestanie swojej działalności? Zbyt piękne, by było prawdziwe.