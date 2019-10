Dr Izabella Galicka odznaczona medalem Gloria Artis

– Izabella Galicka spędziła całe zawodowe życie ratując polską kulturę. Przez dziesięciolecia razem Hanną Sygietyńską jeździła po województwie warszawskim zaglądając do ponad ośmiuset kościołów, zapisując grube zeszyty datami, detalami, najmniejszymi szczegółami – powiedziała wiceminister Magdalena Gawin podkreślając, że odznaczona łączyła pasję z ciężką pracą.

Dzięki wytrwałości i dociekliwości naukowej Izabelli Galickiej odnalezione i odresturowane zostały wspaniałe skarby kultury, takie jak jedyny w Polsce obraz El Greca „Ekstaza św. Franciszka”, „Madonna z Dzieciątkiem” – gotycka rzeźba pochodząca z XIV wieku, obraz Francesca Bassana „Pokłon Pasterzy” czy płaskorzeźbiony portret mężczyzny autorstwa Baccia Bandinellego – największego rywala Michała Anioła.

Izabella Galicka jest współredaktorką ponad czterdziestu Katalogów Zabytków Sztuki w Polsce, współautorką i autorką wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, publikowanych zarówno w periodykach branżowych jak i prasie skierowanej do masowego czytelnika. W 1953 roku rozpoczęła pracę inwentaryzatora. Razem z Hanną Sygietyńską odkryła i opisała jedyny obraz El Greca w Polsce – „Ekstazę św. Franciszka”, a także: „Madonnę z Dzieciątkiem” – gotycką rzeźbę pochodzącą z XIV wieku, którą wydobyły z kapliczki w Porębie nad Bugiem; „Matkę Boską z Dzieciątkiem” – obraz znaleziony na strychu w kościele w Błędowie (dlatego często mówi się, że obraz przedstawia „Madonnę Błędowską”), namalowany prawdopodobnie w połowie XV wieku; „Pokłon Pasterzy” Francesca Bassano z 1575 roku, odkryty w bocznym ołtarzu w Kaskach koło Błonia, dziś znajdujący się w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej; siedemnastowieczne płótno z wysokiej klasy malowidłem przedstawiającym wizerunek małego Mojżesza odnalezione na plebanii kościoła parafialnego w Starej Wsi czy płaskorzeźbiony portret mężczyzny autorstwa Baccia Bandinellego zauważony w Pałacu w Jabłonnie i gruntowanie przez inwentaryzatorki zbadany.

Odkrycie dzieła wielokrotnie skutkowało przekazaniem go do konserwacji i zabezpieczeniem. Zdarzało się, że prace konserwatorskie, na prośbę odkrywczyń, finansował prymas Stefan Wyszyński. Dzięki inwentaryzatorkom wiele obiektów, wcześniej ukrytych na zakurzonych strychach lub wilgotnych piwnicach, ocalało do dziś.

Po przejściu na emeryturę zajęła się pracą pedagogiczną, kształcąc wielu artystów, ale także historyków sztuki. W Europejskiej Akademii Sztuki była promotorem blisko stu pięćdziesięciu prac magisterskich. Po zakończeniu współpracy z EAS, została wykładowcą Akademii Skolimowskiej oraz członkiem Rady Programowej. Jest członkiem kapituły nagrody imienia Jacka Maziarskiego, której celem jest nagradzanie za wybitne osiągnięcia publicystyczno-eseistyczne wyróżniające się niezależnością myślenia i poszerzające wiedzę Polaków o rzeczywistości.

Izabella Galicka została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za „odkrycie obrazu i wkład w gromadzenie dóbr kultury w Polsce” (2009 r.) oraz Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2017 r.). Otrzymała także doroczną nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii ochrona dziedzictwa kulturowego (2017 r.).