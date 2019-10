PKW: Głosowanie w całej Polsce rozpoczęło się punktualnie

– Głosowanie rozpoczęło się o godz. 7 bez przeszkód. Nie było przypadku, by w którymkolwiek z lokali wyborczych, a mamy ich dokładnie 27 tys. 415, głosowanie rozpoczęło się z opóźnieniem – poinformował podczas konferencji prasowej szef Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Wiesław Kozielewicz.

Szef PKW wskazał, że w sobotę miały miejsce dwa incydenty. Jak mówił, "w miejscowości Łowcza w urzędzie gminy podczas naprawy przez firmę serwisową nastąpił wybuch pieca C.O.". Spowodowało to konieczność przeniesienia lokalu wyborczego. Przekazał, że drugi przypadek incydentu "był podobny". Jak dotąd nie wydarzyło się nic, co by wymuszało przedłużenie głosowania i tym samym ciszy wyborczej. – Nie pamiętam tak spokojnego początku wyborów – powiedział sędzia Kozielewicz.

Podczas konferencji prasowej PKW zaplanowanej na godz. 13.30 mamy poznać dane dotyczące frekwencji z godz. 12.

