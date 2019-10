Polonia w USA zagłosowała. Padł rekord

Jak informuje konsul generalny RP w Nowym Jorku Maciej Golubiewski, duże zainteresowanie wyborami można odnotować zwłaszcza w silnych skupiskach Polonii, takich jak Greenpoint, New Britain oraz New Jersey. Tam zarejestrowało się od 1500 do 2000 osób. W nowojorskiej siedzibie konsulatu głos oddało 2237 osób.

O godz. 6 rano czasu polskiego zakończyło się głosowanie w wyborach do polskiego parlamentu w zachodniej części USA, m.in. w Kalifornii. Polonia ze stanów położonych na wschodzie, miała szansę oddać głos do godz. 3 w niedzielę czasu polskiego. Zgodnie z informacją przesłaną Polskiej Agencji Prasowej w piątek w USA zarejestrowało się do wyborów parlamentarnych 31928 wyborców. To o 5 tys. więcej niż w wyborach parlamentarnych w 2015 r. Konsul generalny RP w Chicago Piotr Janicki podał, że w jego okręgu powołano 15 komisji wyborczych (13 w 2015 r.). Można mówić o rekordzie. Konieczne było powołanie większej liczby komisji wyborczych. Na terenie okręgu Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku powołano ich najwięcej, bo 16. To o siedem więcej niż podczas wyborów w 2015 r. Największym okręgiem konsulatu generalnego RP jest Los Angeles. W tym okręgu mieszka ok. 100 tys. Polaków, którzy mogliby wziąć udział w wyborach parlamentarnych. Zdecydowana większość nie skorzysta z tego prawa, bo wnioski o rejestrację na wybory złożyło 3,3 tys. osób – podał konsul Jarosław Łasiński. Około 30 wniosków konsulat odrzucił ze względów proceduralnych. Czytaj także:

