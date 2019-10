"Do Rzeczy" nr 42: Kto chce nam zakazać jedzenia mięsa?! Nowe szaleństwo lewicy

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Polska ma dużo siły moralnej – mówi prof. Wojciech Roszkowski w rozmowie z Marcinem Makowskim.

– Jak środowisko „Gazety Wyborczej” agitowało wyborców na rzecz głosowania przeciw PiS – pisze Rafał A. Ziemkiewicz w artykule „Reduta Michnika”.

– Olga Tokarczuk laureatką Literackiej Nagrody Nobla! Po Henryku Sienkiewiczu, Władysławie Reymoncie, Czesławie Miłoszu i Wisławie Szymborskiej jest to piąty Nobel dla literatury polskiej, co sprawia, że możemy się poczuć potęgą w tej dziedzinie, bo mimo że ranga tego wyróżnienia ostatnimi laty zmalała, to jednak ze swoją ponadstuletnią tradycją pozostaje najważniejsze w świecie – zauważa Krzysztof Masłoń w tekście „Jest już lepiej”.

– Mający wkrótce zostać beatyfikowany kard. Stefan Wyszyński walczył z rewolucją. Jego wiekopomną zasługą jest to, że Kościół w Polsce nie doświadczył podobnego do zachodniego kataklizmu – podkreśla Grzegorz Kucharczyk w artykule „Prymas kontrrewolucjonista”.

– Prezydent USA ponosi odpowiedzialność za akcję tureckiej armii przeciw syryjskim Kurdom, którzy wcześniej pokonali Państwo Islamskie. Gorycz Kurdów jest tym większa, że niedawno to sami Amerykanie namówili ich do rozebrania fortyfikacji przy granicy z Turcją – pisze Witold Repetowicz w korespondencji z północnej Syrii.

– PPK są jak lokata na 100 proc. – przekonuje Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, w rozmowie Jackiem Przybylskim.

