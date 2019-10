Ciężar poparcia

Pięć dni przed wyborami aktorka Maja Ostaszewska stwierdziła w programie Tomasza Lisa, że jeśli PiS znów będzie rządził, to „prawdopodobnie zabierze wolny dostęp do Internetu”. – Zabierze dostęp d owolności słowa – oznajmiła. Dzień później inna gwiazda, wokalista Tymon Tymań-ski, zabłysnęła równie głęboką analizą polityczną, prezentując swój nowy utwór, zatytułowany „Pislam”, w którym śpiewa m.in.: „Witajcie w państwie wyznanio-wym / witajcie w skansenie moherowym / Pobudka, ksenofobio i rasizmie / witajcie w narodowym socjalizmie”. Teledysk do piosenki to miks scen z III Rzeszy i współczesnej Polski. – To mój obywatelski obowiązek – tłumaczy wokalista, pytany o motywy swojego politycznego manifestu.