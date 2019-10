Frekwencja wyborcza na godz. 12.00 wyniosła 18,14 proc.

– Na podstawie danych otrzymanych od 25 420 obwodów komisji wyborczych informuję, że w wyborach do Sejmu i Senatu do Rzeczpospolitej Polskiej, według stanu na godz. 12, wydano 5 359 654 kart do głosowania osobom uprawnionym, co stanowi 18,14 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych w tych wyborach – poinformował szef PKW sędzia Wiesław Kozielewicz.

– Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie danych otrzymanych od 25 tys. 420 obwodowych komisji wyborczych na ogólną liczbę 25 tys. 420 komisji obwodowych informuje, że w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP według stanu na godz. 12 w dniu 13 października 2019 r., iż liczba osób uprawionych do udziału w wyborach, z których otrzymano dane wyniosła 29 mln 546 tys. 182 osoby. Wydano kart do głosowania 5 mln 359 tys. 654 osobom uprawnionym, co stanowi 18,14 proc. w stosunku do liczby osób uprawionych do udziału w tych wyborach – powiedział wiceszef PKW sędzia Sylwester Marciniak.

Najwyższą frekwencję w kraju zanotowano w okręgu nr 14 (Nowy Sącz) – 23,32 proc. Do godz. 12 wysoką frekwencję odnotowano także w Bielsku-Białej (21,55 proc.) i Tarnowie (21,49 proc.). Jak podaje PKW najniższa frekwencja jest w Opolu (15,26 proc.), Gdańsku (15,39 proc.) i Zielonej Górze (15,59 proc.).