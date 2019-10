Mężczyzna zasłabł w górach. Turyści go mijali, a później... robili zdjęcia

Do zdarzenia doszło w okolicy Schroniska Dom Śląski. Okazało się, że jeden z turystów zasłabł i leżał przez pewien czas na ziemi. Niestety, nikt nie zwracał na niego uwagi. Dopiero dwójka lekarzy, która była w górach, udzieliła mu pierwszej pomocy. Na miejsce został wezwany GOPR Karkonosze, a Straż Parku wstrzymała ruch na szlaku.

Według wpisu, część turystów starała się przedostać do strefy działań ratowników z telefonami w dłoniach, by sfilmować reanimację. Podobnie było, kiedy przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. "Wygląda na to, że zrobienie kilku zdjęć było dla nich ważniejsze niż ratowanie życia" – napali pracownicy parku na Facebooku.