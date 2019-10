Kuczyński: Naród to złowrogie, krwi żądne zwierzę

Waldemar Kuczyński stwierdził we wpisie na Twitterze, że nacjonalizm to "refleks narodu". Jego zdaniem naród to w rzeczywistości "złowrogie, krwi żądne zwierzę (...) naród obudzony to niebezpieczeństwo dla społeczeństwa i dla sąsiadów".

Były minister przekonuje, że czuje się częścią społeczeństwa polskiego, jednocześnie stwierdził jednak, że obawia się swojego narodu. "Jestem Polakiem, wychowanym w polskości, ale budzeń narodu nie chcę, boję się ich. Podobnie jak budzeń innych narodów" – podkreślił.

Kuczyński ocenił, że utożsami się z polskim narodem dopiero... w wypadku wojny, bądź podobnej drastycznej sytuacji.

"Jak nas napadną, wtedy się utożsamię z narodem polskim. Tylko w tej sytuacji. We wszystkich innych utożsamiam się z tym co pani odpowiedziałem. Tak, polski naród też we mnie budzi lęk, gdy zaczyna się budzić, a nikt na nas nie napadł" – podkreślił były minister przekształceń własnościowych na Twitterze.