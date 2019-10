PiS wygrywa wybory. Kaczyński: Przed nami 4 lata ciężkiej pracy

Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne – wynika z sondażu exit poll przeprowadzonego przez pracownię IPSOS. Na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego głos oddało 43,6 proc. wyborców, co przełożyło się na samodzielną większość w Sejmie.

– Pomimo potężnego frontu przeciwko nam zdołaliśmy wygrać i wszystko wskazuje na to, że to się utrzymają [wstępne wyniki -red.], a jak się utrzymają, to będzie trwała dobra zmiana – mówił Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS podkreślił, że członkowie partii muszą przemyśleć, czemu nie udało się dotrzeć z ich przekazem do większej liczby wyborców. – Jeżeli czekają nas kolejne 4 lata, to czeka nas refleksja nad tym, co się udało, a co nie i co spowodowało, że poważna część społeczeństwa uznała, że nie należy nas popierać, mimo ewidentnych osiągnięć. To powód do tego, by się zastanowić – mówił prezes PiS.

Kaczyński podkreślił, że PiS jest formacją, która zasługuje na więcej. – To oznacza zobowiązanie do lepszej pracy, do przyjrzenia się tym grupom społecznym, które nas nie poparły. Nie mamy w tej chwili dokładnych danych, ale trzeba będzie się nad wieloma sprawami poważnie zastanowić. Mam nadzieję, że jutrzejszy dzień będzie potwierdzeniem tego naszego sukcesu. Jestem o tym głęboko przekonany. Przed nami cztery lata ciężkiej pracy. Polska musi się zmieniać dalej na lepsze – podkreślał szef PiS.

Prezes partii rządzącej stwierdził, że dzisiejsze wyniki wyborów kończą pewien etap i rozpoczynają nowy. – Wcale nie łatwiejszy, ale mam nadzieję, że będzie zakończony jeszcze większym sukcesem – mówił Kaczyński.

Według wstępnych sondaży Prawo i Sprawiedliwość może liczyć 239 mandatów.

Czytaj także:

Exit poll: PiS z samodzielną większością, pięć partii w Sejmie