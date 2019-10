Schetyna: Nie będzie Budapesztu w Warszawie!

Z sondażowych wyników wyborów wynika, że Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 43,6 proc. głosów. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, na którą swój głos oddało 27,4 proc. wyborców. Ostatnie miejsce na podium należy do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, które otrzymało 11,9 proc. głosów. Według sondażu exit poll, do parlamentu wejdzie jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe, na które zagłosowało 9,6 proc. Polaków oraz Konfederacja, którą wskazało 6,4 proc. wyborców. W przeliczeniu na mandaty PiS zdobyło 239 miejsc w parlamencie, Koalicja Obywatelska – 130, SLD – 43, PSL – 34, Konfederacja – 13.

– Dziękujemy za miliony głosów. To było i jest święto demokracji – mówił po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów Grzegorz Schetyna. Podziękował nie tylko wyborcom, ale także kandydatom, wolontariuszom i, przede wszystkim, koalicjantom.

– To była wielka praca, to była trudna kampania, trudne cztery lata. To była nie równa walka, tu nie było zasad, nie mieliśmy poczucia, że przeciwnik stosuje uczciwe metody – zaznaczał.

Jak zapewnił Schetyna KO będzie "pracować nad integracją opozycji".

– Wierzymy w zwycięstwo w Senacie – podkreślał. – Wygramy wybory prezydenckie, to jest nasza obietnica – dodawał.

– Chce przekazać tym wszystkim, którzy marzyli o wielkim zwycięstwie i dominacji, nie będzie Budapesztu w Warszawie! – dodawał Schetyna

