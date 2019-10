Premier: To była kręta droga, droga pod górę. Będziemy się starali nadal przekonać tych, którzy głosują na naszych konkurentów

Premier Morawiecki odniósł się do pierwszych wyników exit polls. – Te dane muszą się jeszcze potwierdzić, jutro będziemy wiedzieli więcej. Dzisiaj cały dzień świeciło słońce, mam nadzieję, że jeszcze mocniej zaświeci także jutro. Ten wynik daje nam ogromny społeczny mandat – wskazał szef rządu.

Morawiecki ocenił, że wynik wyborczy PiS jest przełomowy. – Żadna partia w wyborach parlamentarnych nie miała nigdy takiego znakomitego wyniku. To wasza zasługa. Jeśli się potwierdzi, ta bardzo wysoka frekwencja, będzie to oznaczało, że ten wynik przekłada się na 8 milionów głosów Polaków. To była droga kręta, droga pod górę. A jednak mamy przyrost zaufania społecznego. Będziemy się starali przekonać też tych, którzy głosowali na naszych konkurentów. Będziemy się starali przekonać ich do naszej wizji rozwoju Polski – zapowiedział.

Premier podziękował też szefowi sztabu wyborczego PiS, Joachimowi Brudzińskiemu.

