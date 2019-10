Zaskakujące słowa wiceprezesa PiS o Konfederacji. "Jak by to panu powiedzieć delikatnie..."

Z sondażowych wyników wyborów wynika, że Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 43,6 proc. głosów. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska, na którą swój głos oddało 27,4 proc. wyborców. Ostatnie miejsce na podium należy do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, które otrzymało 11,9 proc. głosów. Według sondażu exit poll, do parlamentu wejdzie jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe, na które zagłosowało 9,6 proc. Polaków oraz Konfederacja, którą wskazało 6,4 proc. wyborców. Co jednak jeśli wynik podany przez PKW nie potwierdzi samodzielnych rządów PiS?

O kwestię tę dziennikarze pytali Adama Lipińskiego. Polityk wyraził przekonanie, że PiS-owi nie będzie potrzebny koalicjant. Na pytanie, co jeśli będzie, czy PiS będzie rozmawiało z Konfederacją?

– Jak by to panu powiedzieć delikatnie... – zwrócił się do dziennikarza. – Jak będzie trzeba z kimś rozmawiać, to będziemy rozmawiać. Aczkolwiek wolałabym, żeby to nie była Konfederacja. Ale na razie nic nie zapowiada, że będziemy musieli z kimś rozmawiać – dodał.

