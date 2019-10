Szydło zabrakło w sztabie wyborczym. Kaczyński zabrał głos

Beaty Szydło zabrakło podczas ogłaszania wyników wyborów o 21.00. Absencję byłej premier zdecydował się wytłumaczyć prezes PiS Jarosław Kaczyński. Okazuje się, że polityk utknęła w ruchu ulicznym.

– Utknęła w korku i tylko dlatego jej tutaj nie ma. Bo zaraz będą komentarze, że coś się stało. Nic się nie stało – powiedział prezes PiS.

Sukces PiS

Wyniki sondażów prezentują się następująco: PiS – 43,6 proc., KO – 27,4 proc., Lewica – 11,9 proc., PSL+Kukiz’15 – 9,6 proc., Konfederacja – 6,4 proc.

– Jesteśmy formacją, która zasługuje na więcej. Otrzymaliśmy dużo, ale zasługujemy na więcej. To oznacza zobowiązanie do lepszej pracy – mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński w powyborczym przemówieniu.

Prezes PiS podkreślił, że członkowie partii muszą przemyśleć, czemu nie udało się dotrzeć z ich przekazem do większej liczby wyborców. – Jeżeli czekają nas kolejne 4 lata, to czeka nas refleksja nad tym, co się udało, a co nie i co spowodowało, że poważna część społeczeństwa uznała, że nie należy nas popierać, mimo ewidentnych osiągnięć. To powód do tego, by się zastanowić – mówił prezes PiS.

