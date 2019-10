Kiedy oficjalne wyniki wyborów? Podano możliwy termin

Podczas konferencji prasowej członków PKW padło pytanie o termin ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów parlamentarnych.

– Po pierwsze, musimy określić ilości procentowe, ile uzyskały poszczególne komitety wyborcze. Następnie to przełoży się na liczbę mandatów w poszczególnych okręgach wyborczych – powiedział wiceszef Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak.

Dodał, że "nie będzie to wcześniej jak późnym wieczorem w poniedziałek, ale niewykluczone też, że we wtorek". – To zależy w tej chwili od blisko 28 tysięcy obwodowych komisji (…). Protokoły już powoli zaczynają spływać – tłumaczył Marciniak.

Według pierwszych sondażowych wyników exit poll PiS zdobył 43,6 proc. głosów, KO – 27,4 proc., Lewica – 11,9 proc., PSL – 9,6 proc., a Konfederacja – 6,4 proc.

Przekładając te wyniki na mandaty, PiS będzie miał w Sejmie 239 posłów (co oznacza samodzielną większość), KO – 130, Lewica – 43, PSL i Kukiz'15 – 34, Konfederacja – 13. Jeden mandat przypadnie mniejszości niemieckiej.