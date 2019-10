"To jest ewenement". Ziobro o wyniku wyborów

Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne – wynika z sondażu exit poll przeprowadzonego przez pracownię IPSOS. Na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego głos oddało 43,6 proc. wyborców, co przełożyło się na 239 mandatów oraz samodzielną większość w Sejmie.

Zbigniew Ziobro podkreślił, że budowana przez niego Zjednoczona Prawica przez ostatnie cztery lata wiele osiągnęła. – Dużo nam się udało. Jesteśmy jedyną partią, która nie tylko zapowiadała, ale też realizowała – mówił Ziobro.

Polityk podkreślał, że dzisiejsze wyniki wyborów dają PiS-owi mandat do dalszego przeprowadzania zmian.

– Po czterech latach to jest ewenement. Takiego wyniku żadna partia nie miała. Urósł w stosunku do tego, co było wcześniej. Możemy mówić o sukcesie – mówił minister w rozmowie z portalem wpolsce.pl.

Szef resortu sprawiedliwości podkreślał również, że Polacy nie uwierzyli w narrację opozycji, zgodnie z którą rządzący chcą dokonać zamachu na demokrację.

– Polacy zauważyli, że jesteśmy pierwszą formacją, która chciała tę stajnię Augiasza oczyścić – mówił Ziobro.