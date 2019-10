Znamy wyniki late poll. Niekwestionowane zwycięstwo PiS

Według wyników late poll na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało 43,6 proc. wyborców, co oznacza 239 mandatów dla partii Jarosława Kaczyńskiego. Drugie miejsce przypadło Koalicji Obywatelskiej, którą wskazało 27,4 proc. Polaków, co z kolei przekłada się na 131 mandatów. ostatnie miejsce przypadło Lewicy, na którą zgodnie z badaniami zagłosowało 12,4 proc. wyborców, co daje sojuszowi Wiosny, SLD i Razem aż 46 mandatów.

Do Sejmu wchodzi jeszcze PSL oraz Konfederacja. Sojusz ludowców i Kukiz'15 poparło 9,1 proc. wyborców, co daje 30 mandatów, a na Konfederację zagłosowało 6,4 Polaków. Taki wynik oznacza 13 mandatów.

Badania late poll oznaczają drobne zmiany w stosunku do wyników ogłoszonych o godz. 21.00. Dane z late poll oznaczają umocnienie się lewicy (początkowo lewicowy sojusz otrzymał 11,9 proc. oraz 43 mandaty) oraz osłabienie PSL-u (ludowcy początkowo mogli liczyć na 9,6 proc. i aż 34 mandaty). Wyniki PiS-u, KO oraz Konfederacji nie uległy zmianie.