Czy Schetyna zrezygnuje? Siemoniak: Wykonał ogromną pracę, szkoda że...

Siemoniak był gościem Łukasza Konarskiego w poniedziałkowy poranek. Kilka godzin po ogłoszeniu wstępnych wyników niedzielnego głosowania, polityk PO komentował sytuację opozycji, a tym lidera Platformy Grzegorza Schetyny.

Siemoniak najpierw podziękował wyborcom za rekordową frekwencję (według sondaży exit poll wynosiła 61,1 proc.). – Chciałbym podziękować tym, którzy pomimo nagonki i propagandy PiS, zdecydowali się na nas zagłosować – tłumaczył dalej polityk. Wiceszef PO pytany o wynik wyborów, krytykował też media publiczne, które jego zdaniem „stały się sztabem wyborczym partii rządzącej".

Zapytany o los Grzegorza Schetyn w roli lidera ugrupowania, Siemoniak stwierdził: „Mamy demokratyczne wybory, Schetyna wykonał ogromną pracę, szkoda że z powodu dystansu naszych partnerów, projekt na wybory europejskie nie wypalił”.

– Co do braku pracowitości czy determinacji, to byłem i widziałem, że nasi kandydaci pracowali od rana do nocy – tłumaczył Siemoniak. – Nasi wolontariusze przeszli setki kilometrów, rozdali setki ulotek. 1/4 głosów to nie jest nic, trzeba się zastanowić, czy jakieś działania z marketingu można było przeprowadzić inaczej – podkreślał polityk.

