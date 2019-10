Większość konstytucyjna? Sasin: To całkowicie niemożliwe

– W naturze ludzkiej jest oczekiwanie, że zawsze chciałoby się, żeby było lepiej. Pewnie byłoby lepiej, gdyby było troszkę lepiej, natomiast najważniejsze jest to, że cel został osiągnięty, czyli samodzielna większość – mówił. – Od początku kreśliliśmy sobie plan, którym było uzyskanie samodzielnej większości – dodawał.

Sasin pytany o możliwość osiągnięcia większości konstytucyjnej, która wymaga 307 mandatów, stwierdził, że "to jest całkowicie niemożliwe". – Co do tego nie mam żadnych wątpliwości – podkreślił, tłumacząc, że trzy partie opozycyjne, Koalicja Obywatelska, Lewica i PSL "wyraźnie werbalnie wykluczyły jakakolwiek koalicje z Prawem i Sprawiedliwością".

Według wyników late poll na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało 43,6 proc. wyborców, co oznacza 239 mandatów dla partii Jarosława Kaczyńskiego. Drugie miejsce przypadło Koalicji Obywatelskiej, którą wskazało 27,4 proc. Polaków, co z kolei przekłada się na 131 mandatów. ostatnie miejsce przypadło Lewicy, na którą zgodnie z badaniami zagłosowało 12,4 proc. wyborców, co daje sojuszowi Wiosny, SLD i Razem aż 46 mandatów.

