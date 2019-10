Miller: Zwycięstwo PiS wydaje się przytłaczające

Polityk w rozmowie z Joanną Komolką komentował wyniki niedzielnych wyborów. – Można powiedzieć, że polska wojna postu z karnawałem nabierze nowego wydźwięku. Wygrał karnawał obietnic, obietnic na wyrost, podarunków na koszt obdarowanych, ale coś za coś – post będzie stał za drzwiami i będzie czekał na okazję, żeby się pojawić – mówił Miller. Polityk dodał, że nie cieszy się z wyniku wyborów, bo „zwycięstwo PiS-u wydaje się być przytłaczające”.

Były premier wyznaczył też kilka "pewników", które jego zdaniem pokazują wyniki wczorajszych wyborów. – Po pierwsze, że PiS wygrał te wybory i uzyskał znacznie więcej niż 4 lata temu, i zarówno w punktach procentowych, i liczbach bezwzględnych, to znaczy pewnie… nie wiem, czy dwa miliony ludzi więcej głosowało, czy mniej, to się dopiero okaże – i to się już nie zmieni. Drugi pewnik to to, że Lewica po czterech latach nieobecności wraca do Sejmu, i to jest niewątpliwie sukces – tłumaczył Miller.

Dalej polityk podkreślił, że znacząca jest wysoka frekwencja, która sprzyjała PiS-owi. – Mitem były założenia, że im więcej ludzi pójdzie do urn, to PiS będzie miał mniej. Odwrotnie – ma więcej – mówił europoseł.

– I czwarty pewnik to to, że rozpad koalicji Europejskiej dał samodzielną większość PiS-owi, bo jak popatrzymy na pierwsze i drugie ugrupowanie z wyborów do PE, to różnica między PiS-em a Koalicją Europejską to było 7% procentowych. A dzisiaj no to jest albo 15 albo 16% w tej chwili punktów procentowych – dodał Miller.

