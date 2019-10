Dworczyk: Mamy coraz silniejsze społeczeństwo obywatelskie

– Dla wszystkich Polaków to jest dobra informacja, dlatego że mamy coraz silniejsze społeczeństwo obywatelskie – podkreślał Dworczyk. – Plus druga informacja, korzystna z punktu widzenia mojej formacji politycznej, a wydaje mi się też, że w skali całego kraju, że partia, która wygrywa, czyli wszystko na to wskazuje, że PiS, ma bardzo mocny mandat społecznego poparcia, bo blisko osiem milionów głosów – dodawał.

Spór o samolot

W czasie wyborów Michał Dworczyk przebywał w Chicago, w USA, gdzie zachęcał do głosowania na Olgę Semeniuk z listy warszawskiej. Nowoczesna zarzuciła mu, że poleciał tam rządowym samolotem.

– To obraźliwe. Zapłaciłem i sam sfinansowałem ten przelot, był to oczywiście przelot rejsowy. I tego rodzaju supozycje, bez zadania wcześniej pytania, są po prostu obraźliwe i są przejawem tego, co się w polskiej polityce dzieje, czyli bardzo jest wielu polityków, którzy są w stanie powiedzieć wszystko, żeby obrazić przeciwnika, zniesławić go, i to jest ich jedyny cel – stwierdził.