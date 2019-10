PiS zdobywa Senat. PKW podaje wyniki z 93,93 proc. komisji wyborczych

W sierpniu Lewica oraz Koalicja Obywatelska doszły do porozumienia ws. tzw. paktu senackiego, który zakładał, że opozycyjne partie nie będą wystawiały przeciwko sobie kandydatów w wyborach do Senatu. Chociaż w niektórych okręgach pojawili się dodatkowi kandydaci (m.in. kandydat Obywateli RP Paweł Kasprzak w Warszawie), to w większości okręgów opozycja nie konkurowała ze sobą.

Jak wskazują jednak wstępne, niepełne wyniki podawane przez Państwową Komisję Wyborczą, tzw. pakt senacki na niewiele się zdał i partie opozycyjne przegrał walkę o izbę wyższa.

Dane z 25750 na 27415 obwodowych komisji wyborczych (tj. 93,93 proc.), pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość uzyskało – 45,22 proc. głosów, Koalicja Obywatelska – 34,92 proc. głosów, Koalicja Polska (lista PSL) – 5,57 proc. głosów, Lewica (lista SLD) – 2,29 proc. głosów, KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy –1,89 proc., a KW Konfederacja Wolność i Niepodległość – 0,84 proc. głosów.

Oficjalne, pełne wyniki niedzielnych wyborów mamy poznać już dzisiaj wieczorem.