Hyperloop łączący Warszawę z Berlinem?

Publicysta "Do Rzeczy" przekazał, że niemieckie kręgi gospodarcze proponują połączenie Warszawy i Berlina hyperloopem.

Gmyz w kolejnym wpisie na Twitterze stwierdził, że popiera taki zamysł, ale pod jednym warunkiem. "Pomysł połączenia Berlina z Warszawą hyperloopem uważam za rewelacyjny. Pod warunkiem, że na trasie będzie tylko jeden przystanek - Centralny Port Komunikacyjny" – napisał Gmyz.

Hyperloop to projekt nowoczesnego transportu autorstwa miliardera Elona Muska. W teorii ma być równie szybki co transport lotniczy, ale tani jak drogowy. Innowacyjny projekt ma polegać na połączeniu dwóch punktów specjalną rurą z obniżonym ciśnieniem, co pozwoliłoby zmniejszyć opór powietrza.