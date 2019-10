Będą zmiany w składzie rządu. "Jest wielu ministrów, którzy mogą się zastanawiać nad swoją przyszłością..."

Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w niedzielnych wyborach do parlamentu. To nie oznacza jednak, że wszyscy ministrowie PiS mogą być spokojni o swój los. – Jest wielu ministrów, którzy mogą się zastanawiać nad tym, jak będzie wyglądała ich polityczna przyszłość – ocenił w rozmowie z "Super Expressem" Paweł Szefernaker. Wiceszef MSWiA odniósł się do planowanych zmian w rządzie.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zdradził w rozmowie z Kamilą Biedrzycką, że rząd czekają zmiany personalne. – To jest dyskusja wewnątrz obozu politycznego na najbliższe dni. Mamy dobry, stabilny rząd, który realizuje strategię naszego środowiska politycznego. Działa skutecznie, dobrze, ale wiadomo, że ze względu chociażby na realizację programu pewne korekty będą – zaczął Szefernaker. Jak jednak dodał, nie będą to w jego ocenie "poważne zmiany". – Każdy, kto jest uczciwy może spać spokojnie – odparł wiceszef MSWiA na pytanie, czy Jarosław Gowin i jego środowisko może spać spokojnie. – To jest dyskusja kierownictwa PiS – stwierdził. – A może powinnam zapytać o Zbigniewa Ziobrę? – dopytywała dziennikarka. – Jest wielu innych ministrów, którzy mogą też się zastanawiać nad tym jak będzie wyglądała ich polityczna przyszłość. Przez ostatnie cztery lata wprowadzaliśmy zmiany i będziemy to robić. I muszą to robić ludzie skuteczni i trzeba się przyjrzeć czy w tych sferach nie potrzeba jakichś zmian po prostu – wyjaśniał polityk. Jego zdaniem o swoje stanowisko może być spokojny na pewno minister zdrowia Łukasz Szumowski. – Była zmiana w ciągu kadencji w ministerstwie zdrowia. Przez te półtora roku ministrowi Szumowskiemu udało się wiele zmian. W moim przekonaniu te decyzje szły w bardzo dobrym kierunku – mówił wiceminister spraw wewnętrznych. Na pytanie co dalej reformą wymiaru sprawiedliwości, Szefernaker odpowiedział, że trzeba ją dokończyć i pewne aspekty "dopracować".