Prezydent o wyniku Konfederacji: Szanuję ten wybór

O przekroczenie przez Konfederację progu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudę zapytali dziennikarze. – Dobrze, że spora grupa wyborców, która nie miała do tej pory reprezentacji w Sejmie, teraz będzie go miała. Szanuję ten wybór – wskazał prezydent.

Andrzej Duda zaznacza, że "ma szacunek do wszystkich ludzi polskiej polityki, zwłaszcza do ludzi, którzy mają poparcie społeczne, bo oni są reprezentantami istotnych społecznych grup". – Mamy próg wyborczy. Jeżeli jest ugrupowanie, które dostaje się do polskiego Sejmu pokonując ten próg wyborczy, to jest to ugrupowanie, które ma istotną reprezentację, swoje zaplecze społeczne – powiedział polityk.