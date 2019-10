"Wszyscy to wiedzą, wszyscy to widzą". Mocny wpis dziennikarza TVN o Schetynie

Prawo i Sprawiedliwość wygrało wczorajsze wybory parlamentarne uzyskując 43,76 proc. głosów. Na drugą w zestawieniu Koalicję Obywatelską zagłosował 27,24 proc. wyborców. Co więcej lider KO Grzegorz Schetyna przegrał bezpośrednie starcie we Wrocławiu z posłanką PiS Mirosławą Stachowiak-Różecką.

Marcin Meller nie ma wątpliwości, że lider Koalicji Obywatelskiej powinien w związku z tym zrezygnować z funkcji szefa KO. Jego zdaniem jest to "oczywista oczywistość",

"Grzegorz Schetyna powinien ustąpić. Dzisiaj. Jeśli ma odrobinę życzliwości dla Polski, demokracji i PO powinien podać się do dymisji. Natychmiast. Wystarczy już zmarnowanych ostatnich czterech lat opozycji. Nie ma czasu na cwaniakowanie, kombinowanie, na czekanie do styczniowych wyborów w PO. Wszyscy to wiedzą, wszyscy to widzą. Zrób Grzegorzu Schetyno jedną konstruktywną rzecz. Odejdź. Dziękuję" – napisał Meller na Facebooku.