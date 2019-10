"70 proc. przedszkolaków zrozumiało". Wyborcy KO błędnie wypełniali karty, szef PKW komentuje

Okazuje się, że nawet tysiące głosów oddanych na Koalicję Obywatelską może być nieważnych. Wszystko przez błędne wypełnianie kart wyborczych przez zwolenników KO. Wszystkiemu winne jest... logo Koalicji. W internecie pojawiają się informacje, że wiele osób głosujących na Koalicję Obywatelską błędnie wypełniło karty do głosowania. Wszystko z powodu loga KO, które na pierwszy rzut oka może wyglądać jak puste miejsce, w którym należy postawić krzyżyk.

Rafał Mundry opublikował na Twitterze zdjęcia kart z okręgu nr 8 we Wrocławiu. Na fotografii widać, że osoby, które chciały poprzeć kandydaturę Barbary Zdrojewskiej błędnie zakreślały krzyżyk na logu koalicji zamiast w wyznaczonym miejscu po lewej stronie karty. Takie głosy będą uznane za nieważne.

Co na to Państwowa Komisja Wyborcza? – Robiliśmy badania wśród przedszkolaków. 70 proc. przedszkolaków rozumiało to. To dlaczego człowiek dorosły nie jest w stanie zrozumieć że musi postawić krzyżyk w kratce? – stwierdził przewodniczący PKW sędzia Wiesław Kozielewicz. Jednocześnie szefowa Krajowego Biura Wyborczego wskazała, że do KBW nie wpływają skargi dotyczące tego problemu. Wskazała też, że jeśli do takiej sytuacji doszło, to głos będzie traktowany jako nieważny.