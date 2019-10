Polityk Konfederacji: Dokonaliśmy niemożliwego

Czytaj także:

Korwin-Mikke o sondażowych wynikach wyborów. "Wstrzymajmy się z radością"PKW podała dane z 99,49 proc. komisji. Wybory wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, które ma ponad 43 proc. poparcia. Szef Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz poinformował, że PiS ma 43,76 proc., Koalicja Obywatelska – 27,24 proc., SLD – 12,52 proc., PSL – 8,58 proc., Konfederacja – 6,79 proc.

Jacek Wilki jest politykiem tej ostatniej formacji. W 2015 roku Wilk wszedł do Sejmu z list Kukiz'15, jednak w tym roku nie udało mu się powtórzyć sukcesu. W swoim powyborczym wpisie pogratulował Pawłowi Kukizowi, który z list PSL-u uzyskał reelekcję w jego okręgu oraz napisał, że odczuwa "mały smutek" z powodu prywatnej porażki i "ogromną radość" ze względu na sukces Konfederacji.

"Biorąc pod uwagę rekordową frekwencję - której tak się wszyscy baliśmy - to, co się wczoraj stało, można rozpatrywać niemal w kategoriach cudu" – napisał Wilk.

Zdaniem byłego posła Konfederacja sprawdziła się jako "wspaniała drużyna".

"Udało się to, co jeszcze wczoraj tak wielu osobom wydawało się niemożliwe: zrobiliśmy potężny wyłom w systemie okrągłego stołu i będziemy go powiększać zdecydowanie i konsekwentnie przez najbliższe cztery lata - tak, by w 2023 roku wprowadzić do Sejmu co najmniej 5 razy więcej posłów niż teraz!" – podkreślił Wilk.

Exit poll: PiS z samodzielną większością, pięć partii w Sejmie