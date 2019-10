Fogiel: W Senacie jest remis ze wskazaniem

– My szanujemy reguły demokracji. Jeżeli któryś z senatorów chce poprzeć dobre projekty dla Polski, to my jesteśmy na to zawsze otwarci – zapewnił wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Portal 300Gospodarka wyliczył, że Prawo i Sprawiedliwość może w Senacie stracić większość. Partia Jarosława Kaczyńskiego będzie miała 49 miejsc, a opozycja i niezależni – 51. – Faktycznie, wygląda na to, że w Senacie jest remis ze wskazaniem, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę barwy partyjne. Nie jest to większość Koalicji Obywatelskiej. Tam mamy parę osób formalnie niezależnych – mówił Fogiel w RMF FM. – Jeżeli jest taki układ sił w izbie wyższej, to my to przyjmujemy. Zaznaczmy jedynie, że grając w sposób jak nasi konkurenci mielibyśmy dodatkowego senatora, mielibyśmy remis – mówił polityk. Fogiel podkreślił, że dla PiS nadrzędną rolę odgrywają wartości, dlatego też nie zdecydowali się na wystawienie niektórych polityków. Wicerzecznik partii zaznaczył, że druga strona sporu politycznego nie ma takich hamulców. – Myśmy np. nie wystawili na kandydata naszego senatora poprzedniej kadencji pana Bonkowskiego, bo wielokrotnie nie zgadzaliśmy się z tym, co mówił i jego postępowaniem. Nie miał żadnych zarzutów natury prawnej. Nasi konkurenci będą posiłkować się głosami senatora Gawłowskiego, senatora Kwiatkowskiego – przekonywał Fogiel w rozmowie z RMF FM. Czytaj także:

