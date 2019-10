Brudziński: Nie pomogła ulica i zagranica

– Rządy Prawa i Sprawiedliwości będą kontynuowane. Nie pomogła ulica, nie pomogła zagranica, nie pomógł pan Timmermans, nie pomogli celebryci, którzy obrażali wyborców, w tym również ludzi związanych ze środowiskiem Rodziny Radia Maryja. Polska zwyciężyła, zwyciężyła demokracja, będą kontynuowane rządy Prawa i Sprawiedliwości i wszystko, co obiecaliśmy, będzie dotrzymane – zapewnia europoseł Joachim Brudziński.

Z informacji przekazanej podczas konferencji prasowej przez Państwową Komisję Wyborczą wynika, że niedzielne wybory parlamentarne wygrało - z wynikiem 43,59 proc. - Prawo i Sprawiedliwość. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska na którą swój głos oddało 27,40 proc. głosujących obywateli. Podium zamyka Sojusz Lewicy Demokratycznej z wynikiem 12,56 proc. głosów. Swoją reprezentację w Sejmie będą miały także Polskie Stronnictwo Ludowe (8,55 proc.) oraz Konfederacja (6,81 proc.).

Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło rekordowe poparcie. Na partię Kaczyńskiego zagłosowało ponad 8 milionów spośród 30 milionów osób uprawnionych do głosowania. – To jest wzrost o ponad 1,5 miliona głosów stosunku do też rekordowych wyborów, które miały miejsce wiosną bieżącego roku, wyborów do europarlamentu. Skala tego zwycięstwa jest niespotykana po 1989 roku. Żadna z partii politycznych takiego poparcia nie uzyskała. Chciałbym o jedną rzecz bardzo serdecznie wszystkich Państwa poprosić: nie dajcie sobie wmówić, że jest to jakieś niepełne zwycięstwo, bo już się pojawiają głosy, że nie mają większości zdolnej do odrzucenia weta prezydenta, że nie mają większości zdolnej do zmiany konstytucji, tak jak gdyby ktokolwiek zakładał, że przy tej sytuacji, jaka w Polsce jest, taka większość byłaby możliwa. Robiliśmy wszystko, żeby wygrać w taki sposób, aby móc samodzielnie sformułować rząd – mówi Burdziński w rozmowie z Radiem Maryja.

I dodaje: – Autorem tego sukcesu, tego podwójnego zwycięstwa (w rozumieniu, że już drugi raz PiS uzyskuje samodzielną większość do sformułowania rządu) jest nasz lider, pan prezes Jarosław Kaczyński. Człowiek, którego establishment i nasi oponenci chcieliby już jak najchętniej odesłać w niebyt, poprowadził Zjednoczoną Prawicę do kolejnego zwycięstwa.