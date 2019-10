To początek wewnętrznej wojny w PO? Mucha: Te wybory były do wygrania

Wielu komentatorów politycznych zwraca uwagę, że Platforma Obywatelska powinna podjąć decyzję o zmianie lidera. Pojawiają się także głosy, że Grzegorz Schetyna zrobi wszystko, aby nie wypuścić władzy z rąk. Jak wyglądają nastroje w samej Platformie? Do myślenia dają tu słowa posłanki tej partii Joanny Muchy, która była dziś gościem TVN 24.

– Stanęliśmy na wysokości zadania przynajmniej pod tym względem, że jako opozycja, jako trzy bloki opozycyjne nie atakowaliśmy się. Właściwie prawie nie było, poza drobnymi uszczypliwościami, jakichś targów między nami. Wiedzieliśmy, gdzie jest przeciwnik polityczny, prawdziwy – mówiła Joanna Mucha. Jak jednak dodała, innym aspektem sprawy jest to, że jej zdaniem, te wybory były do wygrania. – Dla nas jako strony opozycyjnej. Mogliśmy to wygrać – wskazała. – I tylko to, że ta kampania została przeprowadzona w taki, a nie inny sposób, sprawiło że niestety wygrane nie zostały – oceniła.

Zapytana, czy rozliczenia w partii rozpoczną się od szefa, odparła: " Z pewnością każda partia będzie w tej chwili prowadziła wewnętrzne rozmow".

– Czy ja dobrze rozumiem, że pani rozpoczęła teraz w PO proces rozliczania swojego przewodniczącego z przebiegu kampanii wyborczej? – upewniał się gospodarz programu Andrzej Morozowski. – Taki proces się już rozpoczął, taka dyskusja w PO trwa i jak najbardziej myślę, że w ciągu najbliższych dni i tygodni będziemy o tym rozmawiać. Jedno wiemy po tych wyborach, że PiS następnej kadencji już nie wygra. (...) Uważam, że jakiś proces weryfikacji musi nastąpić – wyjaśniła.