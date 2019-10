Porozumienie wprowadziło 18 posłów. Gowin: Bez subwencji, bez wsparcia mediów

Gowin we wpisie na Twitterze nie kryje zadowolenia z wyników wyborów. Jego partia znacznie poszerzyła liczbę parlamentarzystów. Jak podkreślił wicepremier, udało mu się osiągnąć ten sukces "bez wsparcia mediów". Jaki był zdaniem Gowina klucz do sukcesu? Otóż "przywiązanie do konserwatywno-wolnorynkowych ideałów".

"To już oficjalne dane: @Porozumienie__ wprowadziło 18 posłów i 2 senatorów. Bez subwencji budżetowej, bez wsparcia mediów. Ciężką, bardzo ciężką 4-letnią pracą i przywiązaniem do konserwatywno-wolnorynkowych ideałów. Dziękuję wszystkim Wyborcom, którzy nam zaufali!" – ocenił wicepremier.